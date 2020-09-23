В Волгоградской области родители насиловали собственных детей 4,6 и 8 лет

Оказалось, эпизодов насилия было несколько, за что оба получили суровые сроки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня суд вынес приговор супругам из Волгоградской области, которые насиловали собственных детей 4, 6 и 8 лет. Ужасные подробности раскрылись благодаря психологам соцучреждения, куда забрали малышей. Жертвы надругательств рассказали страшные подробности того, как 42-летний отец и 36-летняя мать в состоянии алкогольного опьянения совершали «действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевших».

Семейную пару сразу же лишили родительских прав и завели уголовные дела. Оказалось, эпизодов насилия было несколько, за что оба получили суровые сроки.

- С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил отца несовершеннолетних к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, мать – к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Так как оба находились под стражей на весь период расследования, со скамьи подсудимых извращенцев отправили в тюрьму. Дети не остались в приюте, их взяли под опеку.