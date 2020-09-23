70 рублей на каждого: в Волгограде депутаты добавили денег на завтраки школьникам

Все малыши 1-4 классов отныне питаются в школах бесплатно. Фото: Евгения ГУСЕВА

С этого учебного года все школьники младших классов в Волгограде и области получают горячее питание хотя бы раз в день. И главное, получают бесплатно. Сегодня, 23 сентября, депутаты Волгоградской гордумы добавили эту категорию детей в перечень тех, кто обеспечивается бесплатным питанием. Раньше в этот список попадали только дети из малообеспеченных и многодетных семей; ребята, которые состоят на учете у фтизиатра; а также особенные дети (инвалиды и с ограниченными возможностями).

- Задачу обеспечить детей 1-4 классов бесплатным горячим питанием поставил Президент России. Областные власти уже выделили финансирование на эти цели из регионального бюджета. Теперь и мы вносим в этот механизм свою финансовую и организационную составляющую, - поясняет председатель городской Думы Владлен Колесников.

Да, что касается финансовой составляющей: с 1 сентября на завтрак выделяется 70 рублей на каждого ребенка. Для сравнения, в прошлом году он стоил 40 рублей. А дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, которые посещают школы, теперь получают завтрак на 100 рублей в день (в прошлом учебном году на их питание выделяли по 65 рублей в день). И отныне они питаются в школах дважды, в том числе горячий завтрак.

Всего в Волгограде горячим питанием в школах с 1 сентября охвачено 53 тысячи детей.