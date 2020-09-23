Во все тяжкие: два волгоградца варили наркотики в деревенском сарае

Лучшие сотрудники волгоградского Главка завершили уголовное дело о крупном обороте наркотиков на территории Волгоградской и Ростовской областей. Еще в июле прошлого года оперативники поймали в Ростове 39-летнего мужчину: при нем пакет с запрещенными веществами и более килограмма травки. Он активно распространял наркотики в своем городе, а получал их, как оказалось, от сообщников из соседнего региона.

- 28-летний житель Иловлинского района и 29-летний волгоградец в хозяйственной постройке на территории домовладения в хуторе Авилов производили оптовые партии синтетических наркотиков с последующим их сбытом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Всем предъявили обвинения по серьезным статьям. В материалах уголовного дела ростовчанина более 40 экспертиз, показания 30 свидетелей. В рамках расследования преступлений волгоградцев также провели 35 экспертиз и опросили десятки людей.

- Никто из обвиняемых своей вины не признал, однако оперативникам и следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, подтверждающую вину всех троих обвиняемых, - добавили в ведомстве.

Однако прокуратура утвердила обвинение, а суд Ростовской области вскоре его рассмотрит.