Роспотребнадзор собирает жалобы волгоградцев на холод в квартирах

Роспотребнадзор готов принимать обращения волгоградцев из-за отсутствия тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области готовится к старту отопительный сезон. В Волгограде школы, детские сады, больницы и поликлиники получать тепло могут уже сегодня. Инженерные коммуникации подготовлены к подаче тепла. В многоквартирных домах работы в преддверии отопительного периода на финишной прямой. Но, как обычно, нельзя исключать проблем во время пуска тепла в здания. Где-то батареи будут оставаться холодными. В этом случае волгоградцы могут пожаловаться в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- В случае выявления фактов несоблюдения требований к температурному режиму воздуха в помещениях организаций социального обслуживания и жилого фонда, жители вправе обратиться в Управление, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Согласно СанПиН, в детских садах температура воздуха в помещениях должна быть 22-24 градуса, а в спальнях - 19-20. В школах температурный режим должен быть в диапазоне 18-24 градусов, в спортивных залах, мастерских и залах секций - 17-20, а в раздевалках спортзала градусник должен показывать 20-22 градуса.