Гопники вломились в квартиру студента, вымогая деньги на алкоголь и закуску

Грабителям грозит до семи лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ограбления обычно происходят на улице или в общественном транспорте. Вырвать сумку, стащить какую-то ценность из кармана. В квартиры же грабители лезут, когда в них никого нет. Но в Советском районе Волгограда двое парней решили вломиться домой к студенту и настойчиво просили деньги. Подозреваемые угрожали физической расправой и потребовали продать телефон, а вырученную сумму отдать им. Испугавшийся 19-летний учащийся ВУЗа сдал гаджет в скупку, а полученные 7000 рублей отдал грабителям.

Когда злоумышленники покинули студента, он обратился в полицию с заявлением. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, сыщики уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались ровесники студента – 19-летние судимые за кражи ранее волгоградцы. С их слов, на полученные деньги они купили продукты и алкогольные напитки. Наверное, решили отметить совершенное дело, которое ничем хорошим для них не закончилось. В отношении них возбуждено уголовное дело. Злоумышленники заключены под стражу. Они могут распрощаться со свободой до семи лет.