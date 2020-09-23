Сенатор Сергей Горняков о самочувствии своей дочери после ДТП: «Состояние стабильное»

В аварии под Волгоградом девушка вместе с супругом перевернулась на квадроцикле Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

31-летняя Екатерина Горнякова вместе с супругом получили серьезные травмы, перевернувшись на квадроцикле 19 сентября в Урюпинском районе Волгоградской области. Отец пострадавшей, член Совета Федерации от Волгоградской области Сергей Горняков, рассказал о самочувствии своей дочери:

- Состояние стабильное, - прокомментировал «КП-Волгоград» Сергей Горняков. – Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Напомним, около половины первого ночи 32-летний супруг Екатерины находился за рулем квадроцикла «Outlender CAN-АM». Они вместе с женой катались по пересеченной местности недалеко от берега реки Хопер. В какой-то момент мужчина потерял управление над транспортным средством.

- Водитель не справился с управлением и совершил съезд в овраг с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водитель квадроцикла и его 31-летняя женщина-пассажир, - говорится в сводке ГУ МВД по Волгоградской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.