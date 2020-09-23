В больницах и школах Волгограда готовы включить отопление уже сегодня

Тепло в домах и соцучреждениях города появится скоро Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На смену жаркому лету пришла освежающая осень. Обычно, сентябрь в Волгоградской области бывает теплее. А от этого в квартирах волгоградцев стало прохладно раньше времени. В понедельник губернатор Андрей Бочаров объявил, что отопительный сезон в регионе стартует раньше. Связано это и с распространением коронавируса. В Волгограде подготовка к подаче тепла в многоквартирные дома и социальные учреждения выходят на финишную прямую. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, все 697 образовательных и медицинских заведений города подготовили свои инженерные сети к новому отопительному периоду. Сделать их батареи теплыми можно уже сейчас. Что касается жилого фонда, то он готов на 95%. Сейчас завершается опрессовка и промывка тепловых сетей.

В Волгограде насчитывается 5295 многоквартирных домов с централизованным отоплением. Обслуживающие организации подготовили к приему теплоносителя свыше 5000 домов. Теплоснабжающие организации, администрации районов и органы жилищного надзора следят за подготовительными работами, которые выполняют управляющие компании и ТСЖ.

Подходит к концу профилактика всех систем в котельных и центральных тепловых пунктах.