В северной части Волгограда на Волжском проспекте заменят асфальт и ливневки

Асфальт на Волжском проспекте в Краснооктябрьском районе Волгограда за десятилетия эксплуатации пришел в негодность. В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участок, площадь которого превышает 16 тысяч квадратов, полностью отремонтируют. Заменят бордюры, приведут в порядок ливневки и восстановят проезд к поселку Нижние Баррикады. Отметим, что дорожники уже привели в порядок улицы Чистоозерную и капитана Тряскина, позволив жителям с комфортом добираться не только домой, но и к памятным местам Сталинградской битвы.

Сейчас при ремонте дорог используют современные методы: благодаря фрезеровке готовят основание и уже после закатывают два слоя. Первый выравнивает поверхность, а второй, финишный, содержит специальные минеральные добавки, позволяющие увеличить срок эксплуатации.

- Восстановление проезжей части дороги к поселку Нижние Баррикады - продолжение работы муниципалитета по обновлению проездов к отдаленным городским микрорайонам, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.