Учебная тревога: в Волгограде проверят системы экстренного оповещения

Пугаться не надо, будет учебная тревога Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Для кого-то включение речи диктора с фразой «Внимание всем» в радио- и телеэфире может быть неожиданным и тревожным. Но поводов для паники у волгоградцев не будет. Ежегодно в Волгограде проводится проверка систем экстренного оповещения населения. Очередная запланирована на 2 октября. Испытания готовности источников оповещения пройдут с 10.00 до 11.00. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, в учениях будут задействованы радиотрансляционные сети проводного вещания и уличная громкоговорящая сеть. В каждом районе Волгограда сигналы учебной тревоги будут транслировать около 200 источников звуковых и речевых сигналов во всех районах региональной столицы. Электросирены нарушат тишину на 3 минуты. Они же будут транслироваться через FM-радиовещание, УКВ диапазоны и по телеканалам в пакете РТРС-1. Так что придется пожертвовать просмотром передач и прослушиванием музыки по радио.

Отметим, существует ряд сигналов для оповещения населения о возникновении опасности разного рода: «Наводнение», «Радиационная опасность», «Химическая тревога», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги».