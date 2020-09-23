Волгоградец, избивший медиков перинатального центра, предстанет перед судом

22-летний мужчина, устроивший разборки в перинатальном центре Волгограда №2, вскоре окажется на скамье подсудимых, ведь прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и дело направили в суд.

Напомним, неприятный инцидент случился перед новым городом в приемном покое ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2», куда волгоградец приехал явно в нетрезвом виде.

- После замечания персонала относительно состояния алкогольного опьянения посетителя, мужчина избил двух работников учреждения, оказывавших медицинскую помощь его супруге, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Более того, молодой человек оказался причастен и к другим злодеяниям: он ограбил знакомого и украл деньги у друга со счета. Уголовное дело расследовали сотрудники волгоградского Главка. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.