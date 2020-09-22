Два на севере и два на юге: в Волгограде еще четыре дома признали аварийными

Каждый год волгоградские власти отчитываются о том, сколько домов они расселили, сколько волгоградцев переехали наконец-то из аварийного в новое жилье. Но в Волгограде все равно еще очень много домов, которые давно уже надо снести. Вот еще четыре таких многоэтажки сотрудники регионального Госжилнадзора признали непригодными для жилья. Две из них расположены в Тракторозаводском районе – это дома №7 и 8 по улице Мукачевская, и два дома в Красноармейском районе - №28 и 31 по улице Олимпийская.

Все эти дома были построены в послевоенные годы – с 1954 по 1958-й, им уже больше полувека, и они полностью изжили свой срок эксплуатации.

«Состояние зданий создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан», - гласит вердикт специалистов жилищной инспекции.

Заключение также гласит, что ремонтировать эти дома не имеет смысла, поэтому инспекторы уже рекомендовали признать данные двухэтажки аварийными и подлежащими сносу.