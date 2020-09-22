Волгоградцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу

ФОТО: ГАУ ВО "Агентство развития туризма"

27 сентября во всем мире отмечают День туризма. К этой дате подготовили ряд мероприятий и в Волгограде: комитет по развитию туризма уже сегодня запускает марафон бесплатных экскурсий Free Walking Tours. Продлится он с 24 по 26 сентября.

- Всех желающих приглашаем на бесплатные экскурсии. Маршрут пройдет по дворикам улицы Мира, которую первой восстановили после войны, далее – по улице Гоголя (по местам дореволюционного Царицына), затем вас проведут на Аллею Героев, где экскурсовод расскажет о подвигах защитников Сталинграда, - уточняют в администрации Волгоградской области.

Только учтите: количество мест ограничено, поэтому принять участие в бесплатной экскурсии можно будет только по предварительной записи. Записываться по телефону - (8442) 52-98-93.

А непосредственно в День туризма, 27 сентября, с 10.00 до 16.00 на Аллее Героев, у музея «Сталинградская битва» и у ж/д вокзала Волгограда будут установлены информационные стойки, где сотрудники помогут вам сформировать личный экскурсионный маршрут по городу и области, и расскажут много интересного о наших краях.