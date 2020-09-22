23 сентября в трех районах Волгограда отключат свет

Список домов на отключение прилагается.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Если вы проживаете в Кировском, Советском или Ворошиловском районе Волгограда, то эта информация для вас. Потому что 23 сентября 2020 года именно в этих районах города у сотрудников компании «Росссети-Юг» запланированы ремонтные работы. Будут обновлять электрооборудование, чтобы в зимний период оно работало исправно и без сбоев. А, как вы понимаете, менять запчасти на линиях электропередач без отключения электроэнергии невозможно. Поэтому часть потребителей останется без света. Но сразу успокоим: во-первых, это коснется только жителей частного сектора (и то лишь частично), а во-вторых, ремонтные работы обещают провести в течении светового дня – так что электричества не будет максимум с 09.00 до 17.00, а кое-где и того меньше – с 9.00 до 12.00 или до 14.00.
Больше всего не повезет завтра – 23 сентября – жителям Кировского района, там под отключение попадут сразу пятнадцать улиц. Так что запасайтесь терпением.
СПРАВКА «КП»
23 сентября 2020 года электроэнергию отключат по следующим адресам:
Кировский район
- Военный городок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
- ул. Песчаная 1-25
- ул. Косогорная 1-21, 2,2к
- ул. Дубовая 3-33,20,22
- ул. Партизанская 2-36,3-35
- пер. Кирова 3,4-10
- ул. Вишневая 2-18
- ул. Ильмовая 11-15,18
- ул. Павлодарского 1-21,2-22
- ул. Ясеневая 3-21,4-2
- ул. Рябиновая 15,15а
- ул. Лавровая 1-25
- ул. Лесопильная 1-23,2-26
- ул. Абганеровская 1-25
- ул. Алычевая 61,48.
Ворошиловский район
- ул. Береговая 1-23,2-20
- ул. Пионерская 1-19,2-16,20,24
- ул. Академическая 2-6,18,20
- ул. Запрудная 3,5,7А,7Б,11,15,15А
- ул. Институтская 1,3,2,4, 4А,8
- ул. Новостроек 3-9,8
- ул. Окружная 1,3
- ул. Калмыцкая 1,5,11,7,2-8
- ул. Песчаная 15
- ул. Производственная 7.
Советский район
- ул. 35-я Гвардейская 1/1,3/1,3,5,7
- ул. Стахановская 9
- ул. Краснопресненская 2/2
- ул. Кобринская 24-54, 23-31
- ул. Куринская 23-45, 20-36
- ул. Сульская 25-35,26-32
- ул. Миусская 21-29,26-34
- ул. Римского-Корсакова 7-21,8-22.