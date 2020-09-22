23 сентября в трех районах Волгограда отключат свет

Список домов на отключение прилагается. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если вы проживаете в Кировском, Советском или Ворошиловском районе Волгограда, то эта информация для вас. Потому что 23 сентября 2020 года именно в этих районах города у сотрудников компании «Росссети-Юг» запланированы ремонтные работы. Будут обновлять электрооборудование, чтобы в зимний период оно работало исправно и без сбоев. А, как вы понимаете, менять запчасти на линиях электропередач без отключения электроэнергии невозможно. Поэтому часть потребителей останется без света. Но сразу успокоим: во-первых, это коснется только жителей частного сектора (и то лишь частично), а во-вторых, ремонтные работы обещают провести в течении светового дня – так что электричества не будет максимум с 09.00 до 17.00, а кое-где и того меньше – с 9.00 до 12.00 или до 14.00.

Больше всего не повезет завтра – 23 сентября – жителям Кировского района, там под отключение попадут сразу пятнадцать улиц. Так что запасайтесь терпением.

СПРАВКА «КП»

23 сентября 2020 года электроэнергию отключат по следующим адресам:

Кировский район

- Военный городок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

- ул. Песчаная 1-25

- ул. Косогорная 1-21, 2,2к

- ул. Дубовая 3-33,20,22

- ул. Партизанская 2-36,3-35

- пер. Кирова 3,4-10

- ул. Вишневая 2-18

- ул. Ильмовая 11-15,18

- ул. Павлодарского 1-21,2-22

- ул. Ясеневая 3-21,4-2

- ул. Рябиновая 15,15а

- ул. Лавровая 1-25

- ул. Лесопильная 1-23,2-26

- ул. Абганеровская 1-25

- ул. Алычевая 61,48.

Ворошиловский район

- ул. Береговая 1-23,2-20

- ул. Пионерская 1-19,2-16,20,24

- ул. Академическая 2-6,18,20

- ул. Запрудная 3,5,7А,7Б,11,15,15А

- ул. Институтская 1,3,2,4, 4А,8

- ул. Новостроек 3-9,8

- ул. Окружная 1,3

- ул. Калмыцкая 1,5,11,7,2-8

- ул. Песчаная 15

- ул. Производственная 7.

Советский район

- ул. 35-я Гвардейская 1/1,3/1,3,5,7

- ул. Стахановская 9

- ул. Краснопресненская 2/2

- ул. Кобринская 24-54, 23-31

- ул. Куринская 23-45, 20-36

- ул. Сульская 25-35,26-32

- ул. Миусская 21-29,26-34

- ул. Римского-Корсакова 7-21,8-22.