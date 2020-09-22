Из-за засора канализации на юге Волгограда дома остались без горячей воды

Коммунальщики вынужденно отложили работы по замене труб, пока устраняли засор канализации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за того, что одни волгоградцы смывают в унитаз все, что лень вынести в мусорный бак, их соседи остались без горячей воды. Спросите, где взаимосвязь? А самая прямая. Как пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения», у дома №133а по улице Кирова в Волгограде образовался крупный засор в канализационном коллекторе, от чего фекалии потекли рекой по дорогам и тротуарам. Попали нечистоты и в траншею, где шли работы по замене труб отопления и горячего водоснабжения. В итоге тепловики вынуждены были приостановить ремонтные работы.

- Сегодня аварийные бригады устранили засор на коллекторе. Из трубы диаметром 600 мм они извлекли необыкновенно большую пробку, состоящую из остатков пищевых продуктов, памперсов и завязанных прочным узлом полиэтиленовых мешков с бытовыми отходами, - рассказывают в пресс-службе концессионера.

Засор то устранили, воду из траншеи, где меняли трубы, тоже откачали, только теперь сотрудники «Концессии теплоснабжения» вынуждены перенести сроки окончания ремонтных работ. А это значит, что десять домов, которые сидят без горячей воды, пробудут без «кипятка» еще лишних два дня – до 24 сентября.

«Концессии» приносят свои извинения абонентам, но еще раз напоминают: канализация предназначена для жидких бытовых отходов, а мусор следует выбрасывать в мусоропровод или мусорные контейнеры.