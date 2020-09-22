В год волгоградцы тратят на топливо для машин почти 17 миллиардов рублей

И с каждым годом эти расходы только растут, ведь цены на бензин не снижаются. Фото: Евгения ГУСЕВА

К всемирному дню без автомобиля, который во всем мире отмечают 22 сентября, специалисты Волгоградстата опубликовали интересную статистику. Они подсчитали, сколько денег волгоградцы отдают на топливо для своих машин. Оказалось, что сумма эта просто огромная. Так, по данным управления в 2019-м году на бензин волгоградцы потратили 16,68 миллиардов рублей. Причем горожане тратят на бензин в три раза больше, чем сельские жители: 12,55 миллиардов против 4,13 миллиардов соответственно. Прибавьте к этому затраты на газомоторное топливо: за минувший год волгоградцы отдали за него 508,5 миллионов рублей. Такие данные Волгоградстат получил на основе выборочного обследования семейных бюджетов волгоградцев.

И с каждым годом эти расходы в регионе растут. Потому что увеличивается число машин на дорогах. Так, только в 2019 году в Волгоградской области было продано легковых автомобилей на сумму свыше 23,1 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2018-м году этот показатель был ниже и составил около 22,9 миллиардов рублей.