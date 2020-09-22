Стоматолог и юрист: в Волгоградской гордуме два новых депутата

Александр Осокин и Олеся Казаченок - новые депутаты в гордуме Волгограда. Фото Волгоградской городской думы.

В Волгоградской городской думе два новичка – Александр Осокин и Олеся Казаченок. Они займут вакантные места и, таким образом, депутатский корпус гордумы вновь будет составлять 36 человек. Напомним, за Осокина и Казаченок проголосовало большинство на довыборах, которые состоялись 13 сентября текущего года. Александр Осокин будет представлять округ №1 Тракторозаводского района, а Олеся Казаченок – округ №9 Центрального района. Что известно о новых депутатах? Вот, что рассказали в пресс-службе гордумы.

Александру Осокину 44 года, он главврач стоматологической поликлиники №3. Окончил наш ВолгГМУ, награжден знаком «Отличник здравоохранения». Единоросс. Женат, воспитывает двух сыновей.

Олесе Казаченок 40 лет, она кандидат юридических наук, доцент. Окончила ВолГУ по специальности «Юриспруденция», затем получила диплом ВолгГТУ по направлению «Менеджмент». Юридической деятельностью занимается с 1998 года, в настоящее время является вице-президентом Волгоградской коллегии адвокатов «Казаченок и партнеры», а также вице-президентом Ассоциации «Союз юристов Волгоградской области», региональным экспертом Агентства стратегических инициатив. Она также преподает – является доцентом кафедры гражданского и международного частного права ВолГУ. Замужем, воспитывает троих сыновей.