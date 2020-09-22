Под Волгоградом фермер не захоронил овец и скрыл падеж скота

Россельхознадзор Волгоградской области нашел ряд нарушений на одной из ферм в Среднеахтубинском районе. Владелец большого хозяйства, раз уж он занимался разведением мелкого рогатого скота, был обязан соблюдать ветеринарное законодательство, но решил его проигнорировать.

Как установили инспекторы, житель области не захоронил 5 умерших по неизвестным причинам овец, оставив их на открытой местности, а также скрыл падеж скота на своей ферме. А ведь был обязан не только уничтожить их должным образом, но и отчитаться – мало ли какая болезнь могла убить животных.

- Инспекторами также было установлено, что содержащиеся на ферме сельскохозяйственные животные в количестве 2900 голов не подвергнуты биркованию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Россельхонадзора.

Фермера оштрафуют за нарушение закона «О ветеринарии» и санитарных правил утилизации животных.