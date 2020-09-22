Резкий прирост ковидных больных в Камышине и Средней Ахтубе

К сожалению, среди новых заболевших волгоградцев много стариков из группы риска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 98 человек сегодня, 22 сентября 2020-го, добавилось в список заболевших коронавирусом в Волгоградской области. В их числе оказалось и четверо детей: трое школьников до 14 лет, и один подросток. Но дети, к счастью, легко переносят ковид, чего не скажешь о стариках. А сегодня опасный диагноз подтвердили у 27-ми волгоградцев из группы риска, которым больше 65-ти лет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном оперштабе.

Если говорить о географии распространения коронавируса по региону, то за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у жителей из 14-ти районов, не считая Волгограда и Волжского.

Надо отметить, что в областном центре сегодня отмечен явный спад – всего 38 новых случаев за сутки. В Волжского и того меньше – всего 9.

Зато резкий всплеск больных COVID-19 зафиксирован в Камышинском (плюс 15 зараженных) и Среднеахтубинском (плюс 12 человек) районах. Семейный очаг вспыхнул и в Котовском районе – там плюс 6 заболевших. В жирновском районе – плюс 3 ковидных пациента.

Во Фроловском, Быковском, Светлоярском, Ленинском и Палласовском районах за минувшие сутки добавилось по два больных коронавирусом. Еще в пяти районах Волгоградской области зафиксировано по одному случаю: в Октябрьском, Городищенском, Новоаннинском, Иловлинском и Нехаевском.