Почему волгоградцы получают электронные штрафы ПДД без фотографий

Чтобы фото отображалось, нужно дать согласие на получение госпочты. Фото: КП

Автовладельцы привыкли получать «письма счастья» со штрафами ПДД почтой: обычно в конверте само постановление и фотофиксация нарушения. Но теперь, с развитием технологий, проверить это можно на портале госуслуг, что часто и делают автомобилисты. Правда, не всегда в деталях штрафа можно найти доказательство, например, превышения скорости или неправильной парковки в виде фото или видео.

- Направление копии постановления об административных правонарушениях, зафиксированных специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, предусмотрено заказным почтовым отправлением, - комментируют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградский области.

Если речь идет о госуслугах, то тут есть одна небольшая хитрость: чтобы получать визуальное доказательство нарушения ПДД, нужно дать согласие.

- Гражданину нужно дать согласие на получение госпочты. Иначе будет только текстовая информация, - говорят в ведомстве. - С целью надлежащего уведомления граждан о совершенных правонарушениях ГАИ настоятельно рекомендует использовать законодательно утверждённые действия.

Если есть сомнения, проще обратиться в ГАИ и уточнить наличие штрафа.