Ротор попросил РФС перенести игру с Динамо за Кубок России

Если команды и РФС договорятся, то матч еще может состояться. Но позже. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Команда «Ротора» постепенно возвращается в привычный ритм после вспышки коронавируса, и уже практически готовы ринуться в бой. Поэтому сегодня, 22 сентября, руководство волгоградского клуба направило в адрес президента Российского Футбольного Союза Александра Дюкова обращение с просьбой перенести игру Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021 со ставропольским «Динамо» на резервную дату. Напомним, матч должен был состояться завтра – 23 сентября. Однако, часть футболистов «Ротора» еще вышли с карантина по ковиду.

Аналогичное письмо с просьбой о переносе матча, сине-голубые направили и директору ПФК «Динамо» (Ставрополь) Андрею Стежко. Кстати, когда он узнал о вспышке коронавируса в волгоградской команде, сильно расстроился, о чем публично признался в интервью. Говорит, Ставрополь 20 лет ждал, чтобы к ним приехала команда из премьер-лиги, подготовили видеотрансляцию на больших экранах, шарфы и атрибутику для болельщиков… И вдруг такой поворот событий.

Впрочем, игра еще может состояться, если команды и РФС достигнут консенсуса.