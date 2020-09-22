Волгоградская область получит почти 700 миллионов на расселение аварийного жилья

Некоторые семьи ждали новое жилье полжизни. Фото из архива КП.

Волгоградской области дадут дополнительно 696 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Деньги эти выделили из госбюджета тем регионам, которые выполнили свои обязательства по расселению на предыдущих этапах. Волгоградская область в их числе.

Как уточняют «КП-Волгоград» в облстрое, эти деньги пойдут на расселение тех домов, которые попали в региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». - Благодаря этим деньгам до 2022 года в регионе смогут расселить порядка 18,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, - уточняют в администрации региона.

- Сейчас вместе с местными властями составляют список домов, которые попадут с этот список первоочередных, и дорожную карту по выполнению программы.

Надо сказать, что в Волгоградской области все жители домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, уже получили новое жилье. А это порядка 12-ти тысяч семей.