Волгоградец нанял двух подростков, чтобы избить и ограбить брата

Пацанам организатор ограбления пообещал хорошо заплатить за "работу". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История, которая произошла в Котовском районе Волгоградской области, напоминает сюжет криминальной драмы, в ней есть все – брат-злодей, наемные преступники, деньги, ну и задержание. А главным зачинщиком всего этого стал 61-летний местный житель. Как признался он потом следователям Котовского следственного отдела, у него была давняя вражда с двоюродным братом, и вот однажды, он решил его ограбил.

- Мужчина узнал, что брат хранит дома крупную сумму денег – порядка 350 тысяч рублей. Но украсть их решил не сам, для этого он нанял двух подростков, пообещав щедро заплатить за «работу». 11 марта текущего года он привез их на своем автомобиле к дому брата. Вооруженные битами и разводными ключами подростки сначала разбили окна, затем проломили входную дверь, а добравшись до хозяина жилища под угрозой применения насилия стали требовать деньги. Пострадавший пообещал налетчикам, что привезет сумму через некоторое время на окраину села. Но он успел сообщить о происшедшем в полицию. Все фигурантов этого ограбления задержали в тот же день – по «горячим» следам, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На организатора ограбления – 61-летнего мужчину – завели уголовное дело, его обвиняют сразу по трем статьям – «вымогательство», «умышленное повреждение имущества» и «вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления». На данный момент прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение и дело передали в суд.