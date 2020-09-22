10 дней самолечения и моментальная смерть: под Волгоградом COVID-19 убил 69-летнюю пенсионерку

Женщина не обратилась в больницу и лечилась сама. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня. 22 сентября, оперативный штаб Волгоградской области сообщили о 132-ой жертве коронавирусной инфекции. Ею стала 69-летняя жительница Ленинска. Как уже выяснили, первые признаки заболевания умершая почувствовала дома, но в больницу не пошла и врача на дом вызывать не стала. Решила лечиться сама. Полторы недели заболевшая пыталась бороться с вирусом, однако на 10-ый день попала в реанимацию ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» с двусторонней пневмонией.

- У нее также были сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Несмотря на оказываемую медпомощь пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.

Волгоградцев настоятельно просят при первых признаках заболевания обращаться к врачам. Это поможет спасти жизнь в случае, если инфицирование все же подтвердится, а также убережет близких.