Волгоградец нашел чужую банковскую карту и потратил на еду и алкоголь почти 40 тысяч рублей

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

37-летняя жительница Кировского района Волгограда заметила пропажу банковской карты лишь после того, как с нее стали списываться крупные суммы денег. Ей приходили смс-ки о покупках в разных магазинах города-героя. Волгоградка сразу же пошла в местный отдел полиции. Правда, к тому моменту с ее счета уже пропали почти 40 тысяч рублей.

Стражи порядка оперативно поймали «нового владельца» карты – 33-летнего безработного.

- Он рассказал полицейским, что нашел банковскую карту на улице, после чего расплатился ею в нескольких торговых точках за продукты питания и алкогольные напитки, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». На период расследования он находится под подпиской о невыезде. За шикарный ужин, который устроил себе волгоградец, ему грозит до трех лет колонии.