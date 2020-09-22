«Льет третьи сутки»: волгоградцы жалуются на порыв трубы на 51-ой Гвардейской

«Третьи сутки из-под асфальта льет вода. Утечку никто не устраняет. Асфальт весь полопался», - комментирует жительница Волгограда, снявшая на видео последствия порыва водопровода на улице 51-ой Гвардейской в Дзержинском районе города-героя.

В соцсетях бурно обсуждают ситуацию, сетуя на бездействие коммунальных служб. Однако трехдневному промедлению нашлось объяснение. Дело в том, что рабочие бригады не могли начать работу из-за других коммуникаций, находящихся рядом с трубой.

- Заявка поступила позавчера вечером. Для устранения требуются раскопки, а для них необходимы согласования с другими городскими службами. Так как внутри проходит много других коммуникаций, чтобы ничего не повредить. Вчерашний день ушел на согласования работ. Сейчас на месте уже ведутся раскопки, авария устраняется, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессии водоснабжения».