Под Волгоградом владелец автомойки обещал убить официантку, если она не переспит с ним

На мужчину уже завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Камышина, владеющий одной из автомоек, стал фигурантом уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Заявление на него подала сотрудница кафе.

Женщина сообщила в следственные органы о том, что в ее смену бизнесмен оказывал ей недвусмысленные знаки внимания, затем перешел к активным действиям. Но когда жертва стала сопротивляться, перешел на угрозы убийством в случае отказа вступить с ним в интимную близость.

После этого заявления сотрудники следкома осмотрели место предполагаемого преступления и нашли улики, которые в дальнейшем будут использованы в качестве доказательств вины подозреваемого.

Как сообщил «КП-Волгоград» руководитель СО по городу Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов, завтра состоится суд об избрании меры пресечения. Мужчину могут взять под стражу на период расследования уголовного дела.