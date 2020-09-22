Под Волгоградом перевернулся «БМВ»: водитель в больнице, пассажирка умерла

Женщина умерла в больнице Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки на территории Волгоградской области произошло 11 аварий, в которых пострадало рекордное за последнее время число людей - 14 человек, плюс один погиб.

Водители часто банально нарушали ПДД, выезжали на полосу встречного движения или превышали скорость и теряли управление. Так случилось в Старополтавском районе на автодороге «Верхний Еруслан – Салтово». Около десяти часов утра 21 сентября 51-летний мужчина за рулем «БМВ» ехал по трассе, его машину немного повело в сторону.

- Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге сам водитель попал в больницу с травмами, а его пассажирка умерла. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.