Волгоградцев атакует новый вирус

Наступило время, когда важно не простывать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ушло лето, наступают холода. А это значит, что приходит время сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ. А в этом году ко всем заболеваниям еще добавился коронавирус, которому что холод, что жара – распространение не снижается. Еще с приходом осени в Волгоградской области обострился риновирус. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, наблюдается циркуляция характерных осени возбудителей негриппозной этиологии. Риновирус поражает верхние дыхательные пути. Инкубационный период составляет до пяти суток. А иногда он может развиться спустя несколько часов после заражения. У детей при инфицировании может повыситься температура тела, у взрослых такое проявление болезни бывает редко. В основном, это только насморк, который при должном лечении можно побороть за неделю. Но и халатно к риновирусу относиться нельзя. Если не использовать лекарства, можно довести дело до осложнений в виде бронхитов, синуситов и отитов.

При это пока эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями стабильна, отмечают в Роспотребнадзоре. Заболевшие гриппом не выявлены. В области продолжается прививочная кампания. Уже использовано 83,9% вакцины против гриппа. Привиты 397492 человек.