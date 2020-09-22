В Волгограде предприниматель не заплатил налоги на 17 миллионов рублей

Коммерсант вину не признает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде руководитель коммерческой организации обвиняется в уклонении налогов в крупном размере. По версии следствия, 33-летний коммерсант с 2015 по 2017 год проводил различные махинации. Он включал в декларации ложные сведения о покупке товаров у фиктивных организаций. На деле они не осуществляли предпринимательскую деятельность. Также бизнесмен завышал расходы компании, заключая фиктивные контракты на проведения электромонтажных работ подконтрольными организациями. На самом деле эта деятельность осуществлялась только на бумаге.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, обвиняемый коммерсант не заплатил налогов на сумму более 17 миллионов рублей. Вину он не признает. Оперативное сопровождение проводили сотрудники УЭБиПК регионального главка МВД. Расследование вело Следственное управление СКР по региону. У обвиняемого арестованы земельные участки, жилые и нежилые здания на сумму в 7,5 миллионов рублей. Кроме того, по иску прокуратуры он должен возместить причиненный ущерб заявление о возмещении причиненного ущерба. Уголовное дело рассмотрит суд Дзержинского района.