Ради безопасности школьников: на Штеменко в Волгограде поставят новые светофоры

Фото: мэрия

По просьбам родителей Краснооктябрьского района Волгограда, чьи дети каждый день ходят в лицей №22 или гимназию №12, а также посещают садик №3 по улице Штеменко, у домов №23 и 33 сделают две дополнительные «зебры» и светофорное регулирование. Помимо этого, для водителей решили ограничить движение на участке до 40 километров в час.

- Ранее движение здесь регулировалось только дорожными знаками, указания которых часто игнорировались водителями, что приводило к возникновению ДТП, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

После тестовых испытаний новая система, установленная в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», начнет работать. Что касается разметки, то ее нанесли методом горячего пластика, ее хватит на целый год. Также вдоль перехода установят 60 светодиодных маркеров, что минимизирует число аварий на участке в темное время суток. Подумали не только о детях, но и маломобильных волгоградцах – для них установили пандусы и отремонтировали тротуары.