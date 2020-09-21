Юная волгоградка вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»

Фото - скрин видео вытуспления с проекта "Ты-супер!"

В новом сезоне на проекте «Ты супер!», который вышел на днях на телеканале НТВ, засияла еще одна звездочка из Волгограда. 12-летняя Вика Желудкова так исполнила песню «Камушки», что все члены жюри просто растаяли.

У девочки, как и у всех участников этого проекта, нелегкая судьба. Папа бросил семью, когда малышке было 2 года, а мама уехала на заработки. Вика осталась на попеченье у бабушки. И, если маму девочка хоть изредка видит, то отца не знает совсем.

«Может у него есть другая семья, но я думаю, что после этого проекта, увидев меня, он пожалеет. Я на него не в обиде, это его выбор, но пусть знает, что он потерял», - не по-детски рассуждает 12-летняя волгоградка.

При этом девочка очень боится услышать от отца, что она ему не нужна. Зато на сцену она выходить не боится. Ее уверенность и зажгла все кресла жюри. Кстати, состав судей не изменился: Диана Арбенина, Игорь Крутой, Елка и Алексей Воробьев. Именно Алексей и подарил Виктории свой голос, а вместе с ним и выход в полуфинал проекта.

«Я отдаю свой голос великолепной девчонке, которая сегодня украла мое сердце и сердца миллионов телезрителей» - так Воробьев оценил выступление юной волгоградки.