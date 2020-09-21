Виноградный фестиваль под Волгоградом пройдет, несмотря на пандемию

Фото фестиваля "Дубовская лоза".

В этом году из-за коронавируса отменили в Волгоградской области большинство запланированных мероприятий. А вот виноградный фестиваль «Дубовская лоза-2020» состоится, несмотря на пандемию. И пройдет он с 23 по 27 сентября (включительно) в Дубовском районе.

Правда, организаторам все же пришлось внести некоторые коррективы в программу фестиваля: не будет массовых гуляний, а все выставки и дегустации пройдут с соблюдением мер безопасности.

Итак, 23 и 24 сентября волгоградцев приглашают на интерактивную выставку «Винные погреба Дубовских купцов». Также можно будет посестить музейную выставку, которая расскажет об истории виноградарства Дубовского района. 25 сентября для гостей подготовили видео-экскурсию по винным местам Дубовки. 26 сентября волгоградцев приглашают на «Дубовскую ярмарку», здесь можно будет посмотреть и прикупить продукты виноградарства и другие сельхозпродукты. Можно сделать памятное фото в специальной фотозоне. Рядом будет организована выставка картин «Виноградный натюрморт». Концерт тоже будет, точнее его видеотрансляция. Ну и главное, можно будет заказать экскурсию по «Дубовской лозе» с дегустацией. В заключительный день фестиваля – 27 сентября – пройдет туристический кросс-маршрут «Дубовская лоза 2020».