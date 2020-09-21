Самолетом на балет: пассажирам авиарейса Волгоград-Астрахань дают скидку в театр

Фото Астраханского театра оперы и балета.

В булочную на такси наши люди, может и не ездят, зато теперь запросто могут слетать из Волгограда в Астрахань на балет. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе воздушной гавани, с 21 сентября 2020 года аэропорт Волгограда и Астраханский театр оперы и балета запускают совместный проект.

- Теперь не надо лететь в Большой, чтобы увидеть звезд балета. Они прилетят в Астрахань! А пассажиры авиарейсов Волгоград – Астрахань еще и получат скидку на все постановки, - поясняют в волгоградском аэропорту.

К слову, главный балетмейстер астраханского театра Дмитрий Гуданов уже пообещал много приятных сюрпризов для зрителей в новом сезоне, и много российских звезд на астраханской сцене. В частности уже известно, что 27 сентября в балете «Жизель» в Астрахани главную партию исполнит премьер Большого театра Семен Чудин. А 16 октября прима Большого театра Мария Александрова будет солировать в балете «Дон Кихот».

- Скидку в театр можно будет получить в кассе при предъявлении посадочного талона рейса Волгоград – Астрахань, - поясняют в волгоградской воздушной гавани.

И напоминают, что самолеты летают из Волгограда в Астрахань по понедельникам и пятницам. Перелеты осуществляет авиакомпания Utair. Стоимость билета в одном направлении – от 741 рублей.