В Волгоградской области стали больше производить консервов и соусов

Больше овощей вырастили, больше и закатали. Фото: Юлия ЕРМАКОВА

В последние годы в Волгоградской области активно взялись развивать сельское хозяйство. Надои, правда, не увеличились, а вот в овощеводстве успехи видны. Как следствие, отмечается не только рост собранного с полей урожая, но и производства отдельных видов пищевых продуктов. В Волгоградстате подсчитали, что за восемь месяцев 2020 года в Волгоградской области в 2,2 раза (по сравнению с таким же периодом 2019-го) увеличилось производство консервированных овощей (кроме картофеля) и грибов. На 17,3% в регионе больше выпустили кетчупов и томатных соусов. Производство макаронных изделий выросло на 6,9%, масла растительного - на 3,4%.

А вот, что действительно, удивляет, так то, что по данным волгоградских статистиков в области на 16,3% увеличился выпуск творога. А еще цифры уверяют, что в Волгоградской области в этом году на 7,4% было больше изготовлено колбасных изделий (в том числе и для детского питания). На 2,9% увеличился в регионе и выпуск полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных.

А вот рыбы и рыбной продукции, как видите, в этой радужной статистике нет.