Более 400 тысяч волгоградцев уже сделали прививки от гриппа

Прививают волгоградцев вакцинами «Ультрикс» и «Совигрипп». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Меньше, чем за месяц в Волгоградской области прививки от гриппа сделали уже более 414 тысяч человек. И, надо сказать, что люди активно идут на вакцинацию. И отказываются от прививок сегодня гораздо меньше, чем в прошлые годы. Как отмечают в облздраве, высокую активность проявляют волгоградцы всех возрастных групп.

- У меня пятеро детей: старшему 20 лет, младшему всего четыре годика. И мы все ежегодно делаем прививки от гриппа. Я, как врач с 17-летним стажем, понимаю, насколько это важно, - говорит многодетная мама и педиатр из поселка Краснооктябрьский городского округа-город Волжский Наталья Ягупова. – И могу сказать, что мои дети не болели гриппом ни разу.

Прививают волгоградцев вакцинами «Ультрикс» и «Совигрипп». Дети в числе первоочередных. Почти 74 тысячи из тех, кому уже сделали прививки – дошкольники, школьники и ученики колледжей и техникумов.

- Поставка вакцин в поликлиники Волгоградской области продолжается по графику, - добавляют в облздраве.