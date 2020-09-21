Коронавирус наступает: в Волгограде плюс 49 заболевших, в Волжском – плюс 17

Коронавирус не уходит, каждый день он заражает все новых людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы волгоградцы не устали от ношения масок и жестких ограничений, расслабляться рано. Коронавирус в Волгоградской области не сбавляет темпы. Особенно сложная обстановка сохраняется в Волгограде, где каждый день фиксируют десятки новых случаев COVID-19. Вот и за минувшие сутки к 21 сентября в этот список добавилось еще 49 жителей областного центра.

В Волжском тоже никак не могут побороть ситуацию: за спадом опять идет всплеск. Сегодня – плюс еще 17 заболевших ковидом.

В районах обстановка чуть лучше, но без новых пациентов с коронавирусом и там не проходит и дня. Сегодня диагноз подтвердили сразу у семерых жителей Ленинского района и у пятерых жителей Урюпинского района. Четыре новых случая - в городищенском районе и по три – во Фроловском и Среднеахтубинском.

В Клетском и Палласовском районах на прошедшие сутки добавилось по два пациента с COVID-19. Еще в трех районах по одному – в Светлоярском, Быковском и Октябрьском.

К счастью, сегодня в списке новых коронавирусных пациентов детей немного. Ковид подтвердили у двух младенцев, у четырех дошколят и у одного ребенка школьного возраста. А вот людей старше 65-ти лет, которые входят в группу риска, сегодня много – 19 новых пациентов.