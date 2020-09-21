Учила других, как уберечься от ковида, а сгорела сама: в Волгограде от коронавируса умерла известный квизер

Фото с личной странички Натали Меликовской.

Наталью Меликовскую в Волгограде знали все, кому знакомо слово КВИЗ. она была в числе основоположников волгоградского клуба квизеров. Всегда яркая, веселая, жизнерадостная.

«Говорила другим – берегите себя. А ты. Все силы растратила на других, а себя не сберегла», - написала на страничке подруга Натальи.

Как стало известно «КП-Волгоград» Меликовская умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. С самого начала пандемии она боялась заразиться, и все-таки подхватила этой злой вирус.

«Кто не в курсе, несколько лет назад я перенесла очень сложную операцию на легких. И сейчас, во ремя пандемии, я нахожусь в группе риска, почти возглавляю его», - писала Наталья весной на своей страничке в соцсети.

И даже давала советы таким же, как она, как обеспечить вентиляцию легких, сидя дома в изоляции.

В августе она почувствовала, что заболела. Неделю ждала результатов КТ, к тому моменту ее легкие уже были почти полностью повреждены. Она пролежала в реанимации еще несколько недель. Но спасти ее медикам так и не удалось.