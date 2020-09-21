Из Волгограда запускают прямой авиарейс до Нижневартовска

Фото с сайта uvtaero.ru

В расписании волгоградского аэропорта Гумрак появится еще одно новое направление: с 22 сентября 2020 года из Волгограда можно будет без пересадок долететь до Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ).

Осуществлять полеты татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Лететь самолет будет с остановкой с Казани.

- Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам. Из Нижневартовска самолет будет отправляться в 21.30, в Казань он прилетает в 22.20, полчаса в татарской столице и в 23.10 вылетает в Волгоград. В городе-герое самолет приземлится в 01.40, - уточняют расписание в авиакомпании «ЮВТ АЭРО». –

Обратные вылеты запланированы по средам: из Волгграда самолет вылетает в 14.50, в Казани приземляется в 15.20, вылет из Казани – в 16.30, в Нижневартовске пассажиры будут в 21.10.

И добавляют: время для каждого аэропорта указано местное!

Летать по данному маршруту будут канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, рассчитанные на 50 мест.

Стоимость перелета из Нижневартовска в Казань – от 5730 рублей, от Казани до Волгограда - от 4090 рублей. Минимальная цена билета на рейс Волгоград-Нижневартовск составит 7801 рубль (при условии, что билеты покупаются на сайте авиакомпании). Билеты уже в продаже. С подробным расписанием и ценами можно ознакомиться на сайте «ЮВТ АЭРО».