Волжане получили 20 лет тюрьмы на двоих за крупную партию героина

Год назад сотрудники полиции Волгограда задержали двух мужчин, которые делали закладки в Дзержинском районе Волгограда. 28-летние сообщники сами оказались из Волжского, а в город-герой приехали по наводке неизвестного куратора. У курьеров нашли более полусотни свертков с героином общей массой почти сто грамм, что считается крупной партией.

На мужчин завели уголовные дела по тяжким статьям. Недавно суд вынес суровый приговор наркоторговцам. Вообще после ужесточения закона преступники получают десятки лет тюрьмы за распространение запрещенных веществ.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд назначил каждому из них наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.