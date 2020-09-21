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В Волгоградскую область северный ветер принесет заморозки

Ночью температура воздуха опустится до минусовых отметок
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Если будете отапливать помещения, соблюдайте меры безопасности!

Если будете отапливать помещения, соблюдайте меры безопасности!

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осень еще балует волгоградцев теплыми деньками, но, едва солнце опускается за горизонт вместе с ним опускается и столбик термометра. А завтра ночью, 22 сентября, будет уже не просто прохладно, а прям холодно. МЧС и волгоградские синоптики предупреждают: с севера на Волгоградскую область движется холодный фронт, который принесет с собой заморозки. Температура воздуха опустится местами до -1 градуса.

- 22 сентября во второй половине ночи и утром в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, - информируют в ГУ МЧС по региону.

Как уточняют в Волгоградском Гидрометцентре, холодно будет только ночью: всему виной северный ветер 3-8 метров в секунду. Днем ветер сменит направление на южное и юго-западное, и в области потеплеет: днем температура воздуха поднимется до отметок +20...+25 градусов.

В Волгограде ночью 22 сентября тоже будет не жарко - +6...+8 градусов, а вот днем кофты можно будет и снять – столбик термометра будет показывать +20...+22º.

При этом осадков в Волгоградской области по-прежнему не ожидается. А значит, чрезвычайная пожароопасность сохранится.

В ГУ МЧС по региону убедительно просят волгоградцев соблюдать все меры пожарной безопасности в быту (при использовании печного отопления и электрический нагревательных приборов) и на природе (помните, костры палить все еще запрещается).