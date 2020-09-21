В Волгоградской области вновь выбирают «Народного участкового»

Конкурс "Народный участковый" проводится уже в десятый раз. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уже в десятый раз в 2020 году проходит конкурс «Народный участковый». Конкурс, в ходе которого люди сами выбирают лучшего «Анискина» посредством голосования в интернете. Традиционно конкурс проводится в три этапа: первые два проводятся на региональном уровне, а их победитель потом представляет регион на федеральном уровне. В Волгоградской области первый этап уже прошел. 20 сентября были определены победители в каждом муниципальном образовании региона.

- Второй этап стартует 7 октября 2020 года. Как и раньше, жители Волгоградской области смогут выбрать лучшего участкового полиции, который представит регион на Всероссийском этапе конкурса, - сообщают в региональном Главке.

Чтобы волгоградцы могли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на сайте регионального Главка есть информация о достижениях и профессиональном опыте каждого участника. Ознакомиться с этой информацией и претендентах можно здесь.