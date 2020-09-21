Много жира, фаст-фуда и газировки, мало кальция и витаминов; как питаются волгоградские школьники

Роспотребнадзор провел мониторинг и выяснил, почему же наши дети страдают ожирением Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 20% российских школьников страдают ожирением. Во многом из-за того, что во время занятий едят на ходу, перекусывают вредными «вкусняшками» и мало двигаются. Так как с 1 сентября 2020 года по поручению президента во всех образовательных учреждениях бесплатным питанием обеспечат детишек с 1 по 4 классы, Роспоребнадзор опубликовал исследование: что же получают ученики в столовых и буфетах?

- Пониженное потребление кальция, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Есть проблема избыточного потребления жиров - кондитерских изделий, продуктов быстрого приготовления (фаст-фуд) и легкоусвояемых углеводов (сладких газированных напитков). При этом школьники достаточно редко употребляют в питании овощи и фрукты, - рассказали «ЕП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Контроль и был жестким, но с введением бесплатного питания надзорное ведомство будет еще тщательнее проверять содержимое пищевых блоков.