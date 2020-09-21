Еще одна баранка: Ротору засчитано поражение в игре с Динамо

Фото: СК "Ротор"

Карантин волгоградского «Ротора» из-за коронавируса продолжается. Команда не может тренироваться и тем более проводить матчи. На 23 сентября у подопечных Александра Хацкевича была запланирована игра элитного раунда Кубка России со ставропольским «Динамо». Как стало известно «КП-Волгоград», встреча отменена, а «Ротору» присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба ставропольского «Динамо». В «Роторе» также подтвердили отмену встречи, но не уточнили, что команде засчитано поражение.

- В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно, - сообщает пресс-служба клуба.

Имея проигрыш, «Ротору» теперь сложно рассчитывать на выход в 1/8 финала Кубка России. В элитном раунде сине-голубым еще предстоит игра с самарскими «Крыльями Советов» на их поле 21 октября. Напомним, дальше пройдет только одна команда из группы, которая наберет наибольшее число очков.

«Ротор» получил уже два технических поражения из-за вспышки коронавируса. Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес такое решение за отмену матча с «Краснодаром». В минувшие выходные не состоялась дуль «Ростова» и «Ротора» в 8-м туре РПЛ. На этой неделе по этому матчу КДК также вынесет решение о техническом поражении волгоградцам. И пока остается неясной судьба 9-го тура РПЛ, в котором «Ротор» 27 сентября должен принять «Рубин» из Казани.