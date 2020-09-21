Антон Пискунов отправится в полет с Чайкой

Фото: СК "Ротор"

Один из любимцев болельщиков «Ротора» Антон Пискунов нашел себе новый клуб. Защитник в ближайшие дни перейдет в «Чайку» из села Песчанокопского Ростовской области. Команда в Футбольной национальной лиге занимает после десяти туров только 13-е место. Однако отставание песчанокопцев от четвертого места, дающего право сыграть в переходных играх за выход в Российскую премьер-лигу, составляет всего лишь 4 очка. За «Чайку» уже выступают 2 футболиста, имеющие волгоградское футбольной прошлое. Это родившийся в Волжском вратарь Михаил Филиппов, успевший поиграть за «Ротор», и полузащитник Владислав Кулик, защищавший цвета дубля сине-голубых в 2003 году. Есть бывшие игроки волгоградской команды и в штабе песчанокопцев. Тренером по физподготовке работает экс-защитник «Ротора» Иван Дранников.

Напомним, «Ротор» объявил об уходе Антона Пискунова 19 сентября после трех лет в команде. В стан сине-голубых он перешел в 2017 году, провел 71 официальный матч и забил 3 гола. Последний мяч за «Ротор» Антон Пискунов забил, кстати, в ворота «Чайки» 7 сентября 2019 года. Футболист был вице-капитаном команды. На 2 игры текущего сезона РПЛ Пискунов выводил «Ротор» с капитанской повязкой.