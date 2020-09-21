Убивший в ДТП трех человек волгоградец ждет решения суда

В мае этого года в Волгограде произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Ночью 7-го числа 23-летний водитель за рулем «Мерседес-Бенц МL-350» ехал по третьей продольной магистрали в Дзержинском районе. В салоне дорогой иномарки были еще три пассажира – две девушки и один парень. Впереди «Мерседеса» ехал «КАМАЗ» под управлением жителя Дагестана, его и догнал внедорожник. От удара немецкий автомобиль отбросило на металлическое ограждение. В результате аварии все три пассажира виновника ДТП скончались на месте. Всем им было по 22 года.

На водителя «Мерседеса» было возбуждено уголовное дело. Расследование проводили сотрудники Управления МВД России по Волгограду. Прокуратура города направило дело в Дзержинский районный суд. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, вино в содеянном парень признал полностью. До решения суда он будет находиться под домашним арестом. Ему грозит до семи лет лишения свободы.