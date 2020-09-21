Из-за коронавируса в Волгоградской области отопительный сезон начнется раньше

В оперативном штабе решили, что это позволит избежать большого числа заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежегодно отопительный сезон в Волгоградской области начинается строго после того, как на протяжении пяти суток температура воздуха не поднимается +8 градусов по Цельсию. Но в этом власти региона решили изменить это правило, чтобы снизить число заболевших. В том числе и коронавирусом. Даже сейчас, когда температуры не такие уж низкие, в квартирах довольно холодно. Поэтому сейчас муниципалитеты будут отталкиваться не от конкретных показателей, а действовать по ситуации.

- Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции и возможное осложнение ситуации в осенне-зимний период, в целях профилактики роста числа простудных заболеваний необходимо предусмотреть возможность более раннего начала отопительного сезона, - прокомментировал «КП-Волгоград» губернатор Андрей Бочаров.

Речь не только о школах, больницах и других соцучреждениях, но и о жилищном фонде. Кстати, объекты ЖКХ фактически готовы к отопительному сезону на 93%.