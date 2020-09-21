Грузовик смял иномарку: 6-летний волгоградец пострадал в ДТП

За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло семь аварий, в которых пострадали девять человек. Самым юным пассажиром оказался мальчик шести лет. Он получил серьезные травмы в результате столкновения двух иномарок.

Известно, что 20 сентября около шести часов вечера 47-летний водитель ехал на грузовике «Мерседес» с полуприцепом «Шмитц» по проспекту Университетскому в сторону Ворошиловского района.

- Напротив дома № 2 по проспекту Университетский, пересекая улицу Кабардинскую на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем «Киа Сид» под управлением 65-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мальчика из «Киа Сид» увезли в ближайшую больницу с места аварии, где оказали необходимую помощь. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.