В южной части Волгограда ремонтируют 25 тысяч квадратных метров дорог

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Волгограде полным ходом идет реконструкция десятков магистралей. Только в южной части города-героя к концу года приведут в порядок 25 тысяч квадратных метров. Речь об улицах Химзаводской, Чекалина Закавказской, Добролюбова, Люксембург и других.

- Данные дороги – внутрирайонные соединительные проезды, обновление которых началось после приведения в нормативное состояние главных магистралей Волгограда. Помимо обновления проезжей части муниципалитет модернизирует и дорожно-транспортную инфраструктуру: ранее вдоль данных дорог были установлены новые остановочные павильоны, модернизированы линии наружного освещения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что за качеством ремонта следит «Комдорстрой»: специалисты на каждом этапе берут пробы и оценивают материал будущей дороги. Кстати, сам подрядчик несет гарантию в течение четырех лет.