В Волгограде продали обанкротившийся Хлебзавод №2

Печи Хлебзавода №2 не готовили хлеб уже несколько лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Недвижимое имущество Акционерное общество «Хлебзавода №2» было продано на торгах в Волгограде. Его новым правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ». Компания занимается производством электромонтажных работ. Она также получила право аренды земельного участка до 10 июня 2052 года площадью 14218 квадратных метров. Всего на территории бывшего хлебзавода находится 24 зданий и сооружений. По информации «КП-Волгоград» со ссылкой на документы торгов, имущество Акционерного общества «Хлебзавода №2» в Краснооктябрьском районе города, было продано за 10 520 000 рублей. При этом первоначальная цена лота составляла почти в два раза больше – ровно 19 миллионов рублей.

Отметим, «Хлебзавод №2», расположенный на улице Чистоозерной, 32Б, был признан банкротом Арбитражным судом Волгоградской области еще в 2016 году.