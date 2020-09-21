Фламарион присоединился к Ротору

Бразилец уже думает, как будет забивать командам РПЛ. Фото: ФК "Динамо" Батуми

Дождались! Бразильский нападающий Джовино Фламарион наконец-то прибыл в расположение «Ротора». Клуб объявил о переходе футболиста еще 7 сентября. Но дни шли, а форварда в Волгограде все не было. Болельщики уже стали переживать, а будет ли игрок вообще в команде? Будет! Нынче пересекать границы стран не так просто. Как стало известно «Комсомолке», Джовино Фламарион ступил с трапа самолета в аэропорту Волгограда 18 сентября. Напомним, футболист арендован у батумского «Динамо» до конца сезона.

Только пока 24-летний бразилец помочь новой команде не может. «Ротор» отправился на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в команде. Поэтому придется повременить с дебютом Фламариона за сине-голубых. Болельщики, конечно же, ждут от нападающего забитых мячей. А с этим у него проблем нет. В текущем сезоне чемпионата Грузии в восьми играх за «Динамо» из Батуми он забил 4 мяча в восьми играх. В прошлом игровом году в активе Фламариона 17 голов в 30 матчах. А его команда стала серебряным призером чемпионата страны.